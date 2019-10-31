«Оскалилась и зарычала»: мать Тимати вспомнила, как ее обидел свекр

Симона Яковлевна показала фото Тимати в младенческом возрасте и призналась, что ее расстраивало то, что ребенок похож на отца.

Тимати недавно во второй раз стал отцом. У него и модели Анастасии Решетовой родился сын. Пара назвала мальчика Ратмиром. В связи с этим радостным событием мама самого рэпера вспомнила, каким он был ребенком.

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Симона Яковлевна поделилась со своими подписчиками в Instagram фото маленького сына. Серию снимков она сопроводила трогательными воспоминаниями. Она рассказала, что поначалу Тимати совсем не был похож на нее. Однако ей как молодой женщине от этого было радостно — хотелось угодить мужу.

Однако Симона Яковлевна признается, что ее отношение к этому факту поменялось, когда ее свекр взял будущего артиста на руки и подтвердил, что он похож на отца. «Про себя я оскалилась и зарычала, но, как воспитанная девушка, виду не подала. До сих пор помню, как эти слова ранили меня, хотя это был очевидный факт», — вспоминает мама Тимати.

Она также отметила, что постепенно все больше погружалась в воспитание сына, и именно это стало причиной охлаждений в ее отношениях с супругом. «Муж гордился моими достижениями в воспитании детей, но ему нужна была Женщина, а не Мать…» Симона Яковлевна добавила, что постепенно муж все больше занимался бизнесом, а она с головой ушла в воспитание детей.