Пашу назвал причину закрытия нескольких бургерных Тимати

По словам менеджера, они не могут нести ответственность за всех руководителей, кто работает с ними по франшизе.

Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» ответил на вопрос, почему в разных уголках страны закрылись несколько бургерных Тимати.

«Одна точка закрылась в Перми, по-моему. Там просто владелец торгового центра не хотел, чтобы в помещениях был запах еды. Он предложил нам за свой счет переделать всю вентиляцию, но это бы стоило огромных денег. Мы на такой шаг не пошли», — заметил Пашу.

Кроме того, точки были закрыты в Воронеже и Новосибирске. «Там поступали жалобы на качество продукции. После пятнадцатого предупреждения мы приняли решение прекратить сотрудничество. Мы со всеми работаем по франшизе. Мы не можем нести ответственность за каждого руководителя, с кем заключаем договор», — заметил он.

Как сказал Пашу, у него на самом деле часто возникают конфликты с Тимати. «Да почти каждый день с ним воюем. Он порой обижается, но прощает мне все. Мы вместе с детства и многие прошли вместе. Мои намерения просты: побеждать и становиться еще сильнее», — заметил Павел Курьянов.

Также Пашу ответил, что пока не видит никого на горизонте, кто бы смог заменить его у руля лейбла. При этом прибыль их организации после ухода Егора Крида и Левана Горозия упала, но весной следующего года, как считает Пашу, их уход станет незаметным для компании.