«Это, черт возьми, музыка»: Дана Соколова – о Тимати и об отношениях с Мишей Марвином и Скруджи

История Даны Соколовой, которая покорила своим голосом тысячи человек, можно сравнить со сказкой. Еще недавно она жила в Риге и даже не мечтала, что получит такую известность в России. Сегодня девушка работает бок о бок с Тимати и признается, что ее история — это история Золушки.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с одной из самых закрытых молодых артисток и узнал каково это — быть«инопланетянкой».

— С самого детства вы в музыке: музыкальная школа, выступления в клубах. Проект «Молодая кровь» стал своеобразным трамплином. Как думаете, это сказка о Золушке или то, что есть сейчас – результат огромных усилий?

— Сказочное в этом всё — только скорость, с которой пришлось переключиться на другой город, другой уровень, другую жизнь. Безусловно, помимо удачи и бешеного желания — это упорство и бесконечный труд.

— До прихода в Black Star у вас вышла книга стихов. Сейчас, получив новый жизненный опыт, как оцениваете свои произведения? Насколько изменился взгляд на жизнь? Хватает времени, чтобы писать?

— Я периодически читаю свои стихи, и над некоторыми расплываюсь в смелой улыбке, испытывая вполне себе гордость, что в 15-16 уже могла так четко изложить свои чувства в текстах.

— По пути к славе было желание все бросить и уйти, попробовать себя в чем-то другом?

— Я люблю это все, и получается что-то вроде бумеранга. Ты кайфуешь от процессов — и процессы благосклонны к тебе. Исповедуя такую философию, и поняв ее принцип — всегда можно испытывать лёгкость и наслаждение от дела, которым занимаешься и живешь.

— Что стало самым удивительным, когда стали сотрудничать с Black Star? А были какие-то негативные моменты?

— Совсем другой уровень профессионализма. Огромный штаб сотрудников офиса, где у каждого своя ниша, и каждый кропотливо работает над своим. Появилась возможность не думать о каких-то технических вещах.

— Вы родом из Риги и многие артисты сейчас отказываются выступать в России, например, Лайма Вайкуле. А Лолите в качестве репрессивных мер закрыли въезд на Украину. Вы сталкивались с каким-то давлением из-за своей карьеры в РФ?

— Я терпеть не могу, когда политика лезет в музыку. Это вызывает у меня отвращение. У музыки нет границ, нет национальностей, нет языка. Это, черт возьми, музыка — она может и должна звучать, где только душе угодно.

— Одна из последних ваших публикаций в Instagram скрин статьи с заголовком «Тимати принудил? Участница Black Star с помощью пластики сделала из себя инопланетянина». Поделитесь, как живется «инопланетянам» и какие еще перемены во внешности хотите сделать?

— Хаха. Сложно удержаться от шуток. Отвечу серьезно — конечно же, это глупости. Уровень адекватности руководства компании слишком на высоком уровне.

— У вас много татуировок на теле. Какая для вас самая знаковая и после какого события она появилась?

— Таких много. Mother (перевод с английского — «мать») под грудью, например, — самая греющая сердце. Пообещала себе, подписав контракт, набить название песни, которую пела в финале и свой порядковый номер. Обещание содержала. По сей день тёплые чувства испытываю, смотря на эту татуировку .

— Про вашу личную жизнь мало что известно. Периодически появляются слухи, что вы встречаетесь с Мишей Марвином или Скруджи. Как вы реагируете на подобные новости?

— Не понимаю, откуда берётся эта информация. С Мишей никогда близко не общались, ну а Скру — это любимый братец.

— Раз уж коснулись личной жизни, ваше сердце сейчас занято?

— Мое сердце занято.

1 ноября в «Известия -ХОЛЛ» Москве пройдет большое шоу Даны Соколовой «Фонари».

Билеты на концерт можно купить на официальном сайте: dana.black-star.ru

Гостей ждет сюрприз. Помимо самой Даны Соколовой на сцену выйдут специальные гости: SOLOMONA, Джей Мар, SCROODGEE, PABL.A