ЗВЕЗДЫ

«Кошмар!»: Бледанс в лимонном бикини разочаровала отдыхающих в Эмиратах

Актрису однако не смутили колкие комментарии.

«Кошмар!»: Бледанс в лимонном бикини разочаровала отдыхающих в Эмиратах
Эвелина Бледанс. фото: globallookpress.com/

Эвелина Бледанс всегда обладала соблазнительными формами. В 50 лет артистка не растеряла своего обаяния и по-прежнему обладает подтянутой фигурой. Под конец осени, когда в Москве настали холода, знаменитость сбежала в солнечные Эмираты. Она вывезла своего сына Семена, страдающего синдромом Дауна, на море. С собой актриса взяла, как обычно, целый чемодан нарядов.

Первым делом Бледанс, конечно, отправилась на пляж. Она успела отметиться в бикини и парео. Как оказалось, новый купальник звезды лимонного цвета и без бретелек, понравился не всем отдыхающим.

«На самом деле так удивительно, этот купальник в основном всем понравился, но были и такие возгласы: „Убери свою старую ж***, Ужасный купальник! Кошмар!“», — поделилась артистка.

фото: instagram.com/bledans/

Примечательно, что колкие замечания не испортили ей настроение. Она продолжила отдыхать уже у бассейна в Абу-Даби и наблюдать за тем, как резвиться ее сын. Поклонники поддержали звезду. Многие отметили, что ее фигуре можно только позавидовать. «Всем бы такую „старую“ иметь, как персик», «Красотка, пусть все завидуют», «Шикарная фигурка», «Какая фигурка, как у молоденькой лет так на 20», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильФото в купальникеЭвелина Блёданс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кошмар!»: Бледанс в лимонном бикини разочаровала отдыхающих в Эмиратах
Интересно?
Поделись с друзьями: