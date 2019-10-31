«Кошмар!»: Бледанс в лимонном бикини разочаровала отдыхающих в Эмиратах

Эвелина Бледанс всегда обладала соблазнительными формами. В 50 лет артистка не растеряла своего обаяния и по-прежнему обладает подтянутой фигурой. Под конец осени, когда в Москве настали холода, знаменитость сбежала в солнечные Эмираты. Она вывезла своего сына Семена, страдающего синдромом Дауна, на море. С собой актриса взяла, как обычно, целый чемодан нарядов.

Первым делом Бледанс, конечно, отправилась на пляж. Она успела отметиться в бикини и парео. Как оказалось, новый купальник звезды лимонного цвета и без бретелек, понравился не всем отдыхающим.

«На самом деле так удивительно, этот купальник в основном всем понравился, но были и такие возгласы: „Убери свою старую ж***, Ужасный купальник! Кошмар!“», — поделилась артистка.

Примечательно, что колкие замечания не испортили ей настроение. Она продолжила отдыхать уже у бассейна в Абу-Даби и наблюдать за тем, как резвиться ее сын. Поклонники поддержали звезду. Многие отметили, что ее фигуре можно только позавидовать. «Всем бы такую „старую“ иметь, как персик», «Красотка, пусть все завидуют», «Шикарная фигурка», «Какая фигурка, как у молоденькой лет так на 20», — прокомментировали пост подписчики.