«Забросаем сердечками»: Бледанс трогательно поздравила Шпицу с днем рождения

29 октября 34 года исполнилось известной актрисе Екатерине Шпице. С очередным днем рождения одними из первых звезду поздравили ее коллеги по сериалу «Полярный». Они пожелали имениннице семейного счастья и чтобы ее не переставали радовать дети: дочь Катя и сын Герман.

Присоединилась к теплым словам в адрес звезды и другая коллега по цеху – Эвелина Бледанс. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала специальный поздравительный пост.

«Катенька, дорогая, моя девочка, с Днем рождения! Ты чуткая, добрая, настоящая! Забросаем сердечками чудесную девчонку! Пару дней назад Сема с Германом так славно бегали за голубями, а сегодня все поцелуи мамочке Катюше!!! И кусочек нашего южного солнышка!» — пишет актриса.

К Эвелине присоединились и ее многочисленные подписчики в Сети.

«С Днем рождения, всех благ, удачи в начинаниях, и всего самого прекрасного», — отмечает одна из фанаток.