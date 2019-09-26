«Солнечный» сын Бледанс завел в школе подружку

Папа Семена уже не первый раз ловит их объектив своей фотокамеры.

«Особенный» сын актрисы Эвелины Бледанс и режиссера Александра Семина, кажется, полностью освоился в школе. 8-летний Семен успевает не только учиться, но и заводить приятные знакомства.

Его папа очень внимательно следит за успехами отпрыска на всех фронтах и делится ими в блоге мальчика. Уже не в первый раз в его всевидящий объектив фотокамеры попадает очаровательная девочка, которая учится вместе с Семой. Совершенно очевидно, что жизнерадостным ребятам очень приятно их общение.

«Если так пойдет, они скоро начнут списывать друг у друга!» — написал Александр Семин в Instagram сына.

Известно, что Сема учится в коррекционной школе № 532, где нет школьной формы. Мальчик уже научился элементам чистописания, чем успел похвастаться своему папе. Teleprogramma.pro писала об этом ранее.