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«Солнечный» сын Бледанс завел в школе подружку

Папа Семена уже не первый раз ловит их объектив своей фотокамеры.

«Солнечный» сын Бледанс завел в школе подружку
Эвелина Бледанс с сыном. Фото Кристины Десятовой

«Особенный» сын актрисы Эвелины Бледанс и режиссера Александра Семина, кажется, полностью освоился в школе. 8-летний Семен успевает не только учиться, но и заводить приятные знакомства.

Его папа очень внимательно следит за успехами отпрыска на всех фронтах и делится ими в блоге мальчика. Уже не в первый раз в его всевидящий объектив фотокамеры попадает очаровательная девочка, которая учится вместе с Семой. Совершенно очевидно, что жизнерадостным ребятам очень приятно их общение.

«Если так пойдет, они скоро начнут списывать друг у друга!» — написал Александр Семин в Instagram сына.

Известно, что Сема учится в коррекционной школе № 532, где нет школьной формы. Мальчик уже научился элементам чистописания, чем успел похвастаться своему папе. Teleprogramma.pro писала об этом ранее.

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«Солнечный» сын Бледанс завел в школе подружку
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