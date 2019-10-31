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«Чувствую свободу»: Джанабаева объяснила, что изменилось после 40 лет

Актриса представила новое видео на песню «Такая, как есть» и рассказала о том, что ощущает в своем возрасте.

«Чувствую свободу»: Джанабаева объяснила, что изменилось после 40 лет
Альбина Джанабаева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Альбина Джанабаева порадовала поклонников новым клипом. Видео снято на песню «Такая, как есть». Клип представляет собой коллаборацию артистки сразу с двумя постановщиками. Над видео работали fashion-режиссер Артем Кривда и его коллега Амир Исаев. 

Певица представила новый клип в своем микроблоге и поделилась тем, что попыталась вложить в видео. «Сейчас, как никогда чувствую свободу и состояние подъема», — заявила Джанабаева. Она призналась, что, как и любая женщина, достигая сороколетия, начинает себя чувствовать по-новому. 

По словам артистки, в этом возрасте необходимо отбросить все сомнения и двигаться вперед, на покорение новых горизонтов. О своей энергии Джанабаева говорит, что она «выше всех предрассудков и стандартов». Из предвкушения новых достижений, по словам Альбины, и родилась идея клипа. 

Артистка добавляет, что жизнь артиста — постоянный поиск и смена образов. Однако она подчеркивает, что за всем этим стоит человек. 

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Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзеклиппесня
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«Чувствую свободу»: Джанабаева объяснила, что изменилось после 40 лет
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