«Чувствую свободу»: Джанабаева объяснила, что изменилось после 40 лет

Актриса представила новое видео на песню «Такая, как есть» и рассказала о том, что ощущает в своем возрасте.

Альбина Джанабаева порадовала поклонников новым клипом. Видео снято на песню «Такая, как есть». Клип представляет собой коллаборацию артистки сразу с двумя постановщиками. Над видео работали fashion-режиссер Артем Кривда и его коллега Амир Исаев.

Певица представила новый клип в своем микроблоге и поделилась тем, что попыталась вложить в видео. «Сейчас, как никогда чувствую свободу и состояние подъема», — заявила Джанабаева. Она призналась, что, как и любая женщина, достигая сороколетия, начинает себя чувствовать по-новому.

По словам артистки, в этом возрасте необходимо отбросить все сомнения и двигаться вперед, на покорение новых горизонтов. О своей энергии Джанабаева говорит, что она «выше всех предрассудков и стандартов». Из предвкушения новых достижений, по словам Альбины, и родилась идея клипа.

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Артистка добавляет, что жизнь артиста — постоянный поиск и смена образов. Однако она подчеркивает, что за всем этим стоит человек.