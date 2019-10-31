Егор Крид попал в неловкую ситуацию из-за сестры

О том, что Егор Крид попробовал себя в роли актера, стало известно еще в июле. Тогда СМИ сообщили, что певец исполнил главную роль в фильме «(НЕ) Идеальный мужчина». Фантастическую комедию снял режиссер Марюс Вайсберг, автор таких фильмов, как «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения».

Однако недавно выяснилось, что в картине оказалась задействована ближайшая родственница исполнителя. Его 27-летняя сестра Полина Булаткина также исполнила роль работницы ЗАГСА.

В своем блоге на YouTube Егор признался, что хочет поддержать сестру, поскольку, по его словам ранее она играла только в англоязычных картинах. Тем не менее, на съемках артист всячески подшучивал над сестрой. Так, певец сравнил Полину с персонажем из известного фантастического фильма. «Ты как из «Звездных войн»», — заметил он. Правда, потом добавил, что это комплимент.

Интересно, что, согласно сценарию, герою Крида нравится персонаж сестры, поэтому он просит ее телефон. «Неловко, когда у сестры спрашиваю телефон», — признался Егор.