Алла Довлатова вспомнила притчу о счастье

Алла Довлатова в своем шоу на «Русском радио» вместе со Стасом Садальским затронула тему счастья. Однако журналистка решила не ограничиваться простыми разговорами и вспомнила целую притчу.

В рассказе Довлатовой Счастье бродило по свету и исполняло желания всех встречных. А однажды оно провалилось в яму и не смогло оттуда выбраться. Постепенно к яме стали подходить люди и загадывать желания. «Счастье выполняло их, выполняло, выполняло. А помочь счастью выбраться из ямы никто не спешил», — рассказывает ведущая. Как следует из рассказа Довлатовой, в какой-то момент молодой парень помог Счастью выбраться из ямы, и то побежало вслед за ним.

Подписчиков Довлатовой тронула притча. «Как приятно Вас слушать!», «Аллочка! Вы про счастье! Это хорошо!», — обратились они к ведущей.