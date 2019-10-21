ЗВЕЗДЫ

Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире

Телеведущую растрогал эпизод из фильма с актрисой Еленой Север.

Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире
Алла Довлатова с дочерью. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Алла Довлатова поделилась в своем микроблоге эмоциональным эпизодом своего шоу на «Русском радио». На днях гостьей ее эфира стала актриса Елена Север. Помимо прочего, актриса и ведущая обсудили фильм «Пилигрим», в котором Елена сыграла одну из главных ролей. 

Во время разговора Алла не смогла сдержать слез. Ее растрогал эпизод фильма, в котором героиня Елены Север разговаривает со своим ребенком с помощью интернет-приложения. «Я сама мама и люблю детей. И я, например, не могла отпустить», — сквозь слезы объяснила Довлатова. 

Видео ведущая сопроводила эмоциональным текстом. «Думаю, у меня сильно развит материнский инстинкт. И, поэтому, мама я не строгая: детей ласкаю, целую, прощаю, за двойки не ругаю… Не строгая, но мудрая, ласковая, уважающая и любящая!» — написала она. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Русское радио"Алла ДовлатоваЕлена Северрадиоведущаяфильм
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире
Интересно?
Поделись с друзьями: