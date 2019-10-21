Алла Довлатова расплакалась в прямом эфире

Алла Довлатова поделилась в своем микроблоге эмоциональным эпизодом своего шоу на «Русском радио». На днях гостьей ее эфира стала актриса Елена Север. Помимо прочего, актриса и ведущая обсудили фильм «Пилигрим», в котором Елена сыграла одну из главных ролей.

Во время разговора Алла не смогла сдержать слез. Ее растрогал эпизод фильма, в котором героиня Елены Север разговаривает со своим ребенком с помощью интернет-приложения. «Я сама мама и люблю детей. И я, например, не могла отпустить», — сквозь слезы объяснила Довлатова.

Видео ведущая сопроводила эмоциональным текстом. «Думаю, у меня сильно развит материнский инстинкт. И, поэтому, мама я не строгая: детей ласкаю, целую, прощаю, за двойки не ругаю… Не строгая, но мудрая, ласковая, уважающая и любящая!» — написала она.