Певица Слава и Алла Довлатова исполнили импровизированный танец

Певица Слава побывала в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Актриса только вышла из отпуска и ударно начала новый сезон своей программы. Артистки исполнили танец под новую песню Славы. Статная худенькая Слава и невысокая Довлатова, дама с формами, смотрелись в дуэте достаточно интересно.

«Многие из вас, пока я была в отпуске, писали, что соскучились по танцулькам. Сегодня танцульки возвращаются! Вчера у нас в вечернем шоу была Слава с премьерой новой песни «Слез умытая печаль», и вот вам танцульки на эту песню!» — подписала видео актриса в Instagram.

больше по теме Алла Довлатова показала похудевшую после родов супругу Андрея Малахова Наталья Шкулева и Андрей Малахов организовали для своих звездных друзей вечеринку в честь Масленицы. На мероприятии Наталья продемонстрировала стройную фигуру после родов.

Подписчикам танцевальная импровизация звезд понравилась. «Не могу оторваться. Посмотрела ролик уже раз 20», «Сколько позитива! Как бы заразиться от вас этой радостью!», «Девочки, вы — прелесть!», «Сногсшибательные!» — забросали артисток комплиментами поклонники.