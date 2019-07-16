ЗВЕЗДЫ

Певица Слава и Алла Довлатова исполнили импровизированный танец

Исполнительница пришла в гости в эфир авторской программы актрисы на «Русском радио».

Певица Слава и Алла Довлатова исполнили импровизированный танец
Алла Довлатова/instagram.com/alla_dovlatova/

Певица Слава побывала в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Актриса только вышла из отпуска и ударно начала новый сезон своей программы. Артистки исполнили танец под новую песню Славы. Статная худенькая Слава и невысокая Довлатова, дама с формами, смотрелись в дуэте достаточно интересно.

«Многие из вас, пока я была в отпуске, писали, что соскучились по танцулькам. Сегодня танцульки возвращаются! Вчера у нас в вечернем шоу была Слава с премьерой новой песни «Слез умытая печаль», и вот вам танцульки на эту песню!» — подписала видео актриса в Instagram.

Подписчикам танцевальная импровизация звезд понравилась. «Не могу оторваться. Посмотрела ролик уже раз 20», «Сколько позитива! Как бы заразиться от вас этой радостью!», «Девочки, вы — прелесть!», «Сногсшибательные!» — забросали артисток комплиментами поклонники.

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"Вечернее шоу Аллы Довлатовой"Алла Довлатовапевица Слава

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Певица Слава и Алла Довлатова исполнили импровизированный танец
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