Поклонники растрогали Зару подарком своими руками

Певица Зара призналась в своем микроблоге в настоящей любви к своим фанатам. В подтверждение своим словам она выложила ролик, который сняли ее фанаты. Поклонники в Санкт-Петербурге после выступления пригласили ее на специальную встречу. Когда Зара вошла в помещение, там ее ждали самые преданные фанаты, которые вручили певице блестящий сверток.

«Можно открыть?» — спросила Зара. Получив ответ «нужно», Зара тут же принялась распаковывать сверток. Внутри оказался объемный пазл из кубиков, на которых запечатлены самый важные вехи в ее жизни — концерты, снимки с детьми и награждения.

«Невероятно», — не могла скрыть эмоций певица. Она искренне поблагодарила фанатов, на что те ответили аплодисментами. «Ваша фантазия неиссякаема», — оценила Зара.

Она призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график. «У нас за последние несколько месяцев не было выходных. Поспать семь часов — такой возможности не было. И приезжаем в родной Питер, и вы столько дарите энергии. После этого можно работать еще несколько недель и месяцев. Спасибо!» — поблагодарила певица.

Она отметила, что обычно не отмечает свой день рождения. Однако концерт в Санкт-Петербурге для нее — большой праздник. «Для нас тоже», — признались поклонники.