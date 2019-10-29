ЗВЕЗДЫ

Поклонники растрогали Зару подарком своими руками

Певица несколько месяцев работает без выходных.

Поклонники растрогали Зару подарком своими руками
Зара. Фото: Олег Золото/КП

Певица Зара призналась в своем микроблоге в настоящей любви к своим фанатам. В подтверждение своим словам она выложила ролик, который сняли ее фанаты. Поклонники в Санкт-Петербурге после выступления пригласили ее на специальную встречу. Когда Зара вошла в помещение, там ее ждали самые преданные фанаты, которые вручили певице блестящий сверток. 

«Можно открыть?» — спросила Зара. Получив ответ «нужно», Зара тут же принялась распаковывать сверток. Внутри оказался объемный пазл из кубиков, на которых запечатлены самый важные вехи в ее жизни — концерты, снимки с детьми и награждения. 

«Невероятно», — не могла скрыть эмоций певица. Она искренне поблагодарила фанатов, на что те ответили аплодисментами. «Ваша фантазия неиссякаема», — оценила Зара. 

Зара
Зара. Фото: Олег Золото/КП

Она призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график. «У нас за последние несколько месяцев не было выходных. Поспать семь часов — такой возможности не было. И приезжаем в родной Питер, и вы столько дарите энергии. После этого можно работать еще несколько недель и месяцев. Спасибо!» — поблагодарила певица. 

Она отметила, что обычно не отмечает свой день рождения. Однако концерт в Санкт-Петербурге для нее — большой праздник. «Для нас тоже», — признались поклонники. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЗараПоклонникиСанкт-ПетербургсюрпризФанаты
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники растрогали Зару подарком своими руками
Интересно?
Поделись с друзьями: