Зара поделилась архивным снимком с Марком Захаровым

Артистов театра и кино поразила новость о смерти автора картины «Убить дракона» Марка Захарова. Художественный руководитель Ленкома ушел на 86-м году жизни.

Многие его коллеги и ученики сказали немало теплых слов в адрес режиссера. Актриса Елена Валюшкина, узнав об уходе Марка Захарова, и вовсе не смогла сдержать слез.

Почтила память художественного руководителя Ленкома также певица Зара. В своем блоге исполнительница опубликовала архивный снимок – на фото она находится в компании Марка Захарова. Писать большой пост к изображению артистка не стала. Свое трепетное отношение к мэтру она смогла выразить в нескольких словах.

«Марк Анатольевич Захаров. Легенда. Светлая память. Спасибо», — прокомментировала редкое фото Зара.

К новой публикации певица добавила несколько тегов – название фильмов и спектакля, режиссером которых был народный артист России: «Юнона и Авось», «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Вероятно, именно эти работы артистка ценит в творчестве Захарова больше всего.

Напомним, режиссер скончался 28 сентября в больнице. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала повторная пневмония. Церемония прощания с режиссером состоится 1 октября в Ленкоме. Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.