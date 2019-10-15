Зара переживает за судьбу курдов

Певица Зара родилась в семье курдов-езидов. Нет ничего удивительного в том, что она следит за судьбой своего народа и переживает за его будущее. В своем микроблоге артистка опубликовала эмоциональное обращение. В тексте певица пишет, что ее корни «не позволяют без боли в сердце относиться к ситуации вокруг курдского народа».

«Курдский многострадальный народ богат традициями, культурой, нравственными и иными ценностями, я уверена, ему есть чем поделиться с миром, но постоянные военные конфликты не дают этой возможности, не дают покоя», — продолжает Зара. Она уточняет, что события в Сирии приносят местным курдам страдания.

Певица выразила надежду, что проблемы народа прекратятся и в регионе наступят мир и процветание. Подписчики певицы выразили поддержку ей и ее народу. Среди прочих комментарии оставила и финалистка проекта «Голос» Маргарита Позоян. «Очень сопереживаю, дорогая! Дай Бог, чтоб все поскорее разрешилось миром», — написала она.