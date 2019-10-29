Иван Ургант объяснил, почему шутку Данилы Поперечного вырезали из эфира

По словам ведущего, он и сам обеспокоен сложившейся ситуацией.

Телеведущий Иван Ургант рассказал, куда же делась из эфира «Вечернего Урганта» шутка комика Данилы Поперечного.

«Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Разрешить ее и расставить все точки над «Э» мы сможем в сегодняшнем эфире передачи «Вечерний Ургант»», — рассказал ведущий.

Казалось бы, о какой «Э» идет речь? Как стало известно, юмореска была посвящена главному управлению по противодействию экстремизму, так называемому центру «Э». Во время эфира комик отметил, что приходит на программу к Ивану Урганту не только из-за любви к шоу, но и для того, чтобы сотрудники отдела «Э» не докучали ему во время гастрольного тура, так как после визита на телепередачу Данилу начинают считать «согласованным артистом».

Немного позднее юморист сказал, что понимает, почему некоторые моменты беседы не вошли в финальную версию передачи, так как эфирное время не резиновое и наименее ценные моменты беседы приходится вырезать.

Напомним, в начале сентября в гости к Ивану Урганту заходила и популярная певица Билли Айлиш, ради которой телеведущий даже с ногами забрался на свой стол. Буквально несколько дней назад шоу посетил всемирно известный боец Конор Макгрегор.

Одним из последних гостей Ивана стал Иван Дорн — музыкант представил свой новый мини-альбом «Три хороших песни».