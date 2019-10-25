НОВОСТИ

«Вы — нация, которая борется»: Макгрегор выразил уважение русским

Боец хочет привезти в Россию своих детей.

«Вы — нация, которая борется»: Макгрегор выразил уважение русским
Конор Макгрегор не прочь провести в России больше времени. Фото: АГН Москва/Global Look Press

25 октября на Первом канале вышел выпуск передачи «Вечерний Ургант» с ирландским бойцом Конором Макгрегором в качестве приглашенного гостя. Ведущие обыграли визит спортсмена в своей манере: программа началась с того, что они плясали народный танец родины боксера, пока он им не позволил остановиться.

Войдя в студию, Конор первым делом вручил Ивану Урганту свой фирменный виски, затем ведущий попросил спортсмена научить ходить своей фирменной походкой. Отвечая на вопросы, Макгрегор рассказал, что в детстве был вынужден научиться драться, так как все ирландцы дерутся в своей жизни. И сейчас он приводит в спортзал своих собственных малышей, чтобы с малых лет привить им дисциплину и дух борьбы.

Затем Ургант показал Макгрегору его совместное фото с хоккеистом Александром Овечкиным и попросил прокомментировать этот снимок. Дело в том, что когда Конор опубликовал его в Twitter, то подписал по-русски: «Рукописи не горят». Ведущему было очень интересно, почему в данной ситуации боец использовал именно эту фразу.

«Это достаточно известная цитата в русской культуре, и я хотел просто показать свое уважение русскому народу. Вы, действительно, феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы — нация, которая борется, и я вас очень уважаю за это», — сказал боец.

«Вы просто в двух-трех фразах от нашего гражданства», — пошутил в ответ Ургант.

Макгрегор также признался, что хотел бы привести в Россию своих детей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечерний Ургант"UFCИван УргантКонор МакгрегорРоссиярусские
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вы — нация, которая борется»: Макгрегор выразил уважение русским
Интересно?
Поделись с друзьями: