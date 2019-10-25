«Вы — нация, которая борется»: Макгрегор выразил уважение русским

25 октября на Первом канале вышел выпуск передачи «Вечерний Ургант» с ирландским бойцом Конором Макгрегором в качестве приглашенного гостя. Ведущие обыграли визит спортсмена в своей манере: программа началась с того, что они плясали народный танец родины боксера, пока он им не позволил остановиться.

Войдя в студию, Конор первым делом вручил Ивану Урганту свой фирменный виски, затем ведущий попросил спортсмена научить ходить своей фирменной походкой. Отвечая на вопросы, Макгрегор рассказал, что в детстве был вынужден научиться драться, так как все ирландцы дерутся в своей жизни. И сейчас он приводит в спортзал своих собственных малышей, чтобы с малых лет привить им дисциплину и дух борьбы.

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Затем Ургант показал Макгрегору его совместное фото с хоккеистом Александром Овечкиным и попросил прокомментировать этот снимок. Дело в том, что когда Конор опубликовал его в Twitter, то подписал по-русски: «Рукописи не горят». Ведущему было очень интересно, почему в данной ситуации боец использовал именно эту фразу.

«Это достаточно известная цитата в русской культуре, и я хотел просто показать свое уважение русскому народу. Вы, действительно, феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы — нация, которая борется, и я вас очень уважаю за это», — сказал боец. «Вы просто в двух-трех фразах от нашего гражданства», — пошутил в ответ Ургант.

Макгрегор также признался, что хотел бы привести в Россию своих детей.