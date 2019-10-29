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Победительница «Голоса» оценила шансы Бузовой на Евровидении

Дина Гарипова считает, что Ольга точно запомнится зрителям.

Победительница «Голоса» оценила шансы Бузовой на Евровидении
Ольга Бузова знает толк в хорошем шоу. Фото: globallookpress.com

На фоне слухов о том, что скандальная певица Ольга Бузова собирается поехать на конкурс Евровидение портал Teleprogramma.pro обзвонил артистов, которые уже представляли Россию на этом мероприятии. Журналистов интересовало, как коллеги звезды оценивают ее шансы на победу.

Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, к примеру, уверена, что целеустремленная Ольга обязательно придумает какую-нибудь фишку, которая удивит европейских зрителей. Ведь опыт последних лет доказывает, что шикарные вокальные данные не могут гарантировать артисту победу — важно показать впечатляющее шоу.

«Думаю, что Ольга сделает ставку именно на шоу, если соберется поехать. Я уверена, что она точно сможет запомниться», — сказала Дина.

Напомним, ранее пиар-директор Бузовой отметил, что слухи о ее поездке на Евровидение ходят каждый год, но ей пока не поступало подобных предложений.

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Дина ГариповаЕвровидениемузыкальное шоуОльга Бузова
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Победительница «Голоса» оценила шансы Бузовой на Евровидении
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