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Директор Бузовой ждет предложений об участии певицы в «Евровидении»

Пока с самой исполнительницей главный европейский музыкальный конкурс и ее поездку на него он не обсуждал.

Директор Бузовой ждет предложений об участии певицы в «Евровидении»
Бузова пока не собирается на "Евровидение"/http://globallookpress.com

Пиар-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский заявил, что пока его подопечной и ему лично не поступало предложений об участии звезды в главном европейском музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ольга Бузова. Фото
Бузова пока не собирается на «Евровидение»/http://globallookpress.com

Ранее в СМИ появились новости, что певица собралась в следующем году на «Евровидение» в качестве участницы. Причем об этом якобы заявил как раз ее пиар-директор. Как сказал Богославский, пока это всего лишь слухи.

«Я такого не говорил. Мне не поступал звонок на этот счет. Каждый год ходят слухи, что Ольга поедет участвовать в конкурсе «Евровидение». Нам пока не поступало предложений. Когда поступит, тогда будем это с ней обсуждать», — заметил Антон Богославский.

Отметим, что не так давно Ольга Бузова триумфально выступила в городах Сибири и Дальнего Востока. Везде ее встречали толпы поклонников. Кстати, звезда обмолвилась, что скоро поедет покорять зарубежную публику. К примеру, в феврале у нее будут концерты в городах Китая. В Поднебесной также любят ее творчество.

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Тэги:

Антон БогославскийДальний ВостокКитайКонкурс "Евровидение"Ольга Бузова
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Директор Бузовой ждет предложений об участии певицы в «Евровидении»
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