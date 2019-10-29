Подольская об участии Бузовой в «Евровидении»: «Я бы лучше отправила Сашу Панайотова!»

В последнее время появились слухи о том, что Ольга Бузова планирует отправиться на конкурс «Евровидение-2020». Мы решили спросить у коллег по цеху звезды, как они относятся к новости.

О своем желании поучаствовать в «Евровидении» Бузова заявляла еще в 2018-м. Тогда, на фоне провала нашей певицы Юлии Самойловой, эти заявления выглядели довольно уверенно.

Пока у нас нет достоверных данных о том, действительно ли звезда «Дома-2» намеревается стать звездой международного конкурса.

Но давайте все-таки узнаем — если Ольга в самом деле решит туда поехать, как оценивают ее шансы на победу другие исполнители, — те, которые уже там побывали?

Дина Гарипова: «Я уверена – Ольга точно сможет запомниться!»

Мы позвонили исполнительнице Дине Гариповой, которая стала финалисткой «Евровидения» в 2013 году, победив перед этим в шоу «Голос» на Первом канале.

«Точно могу сказать: Ольга Бузова уже себя проявила как человек, который очень целеустремленно идет к своей цели, — сразу сказала Дина. — Поэтому, если она вдруг решит проявить себя на конкурсе «Евровидение», то, мне кажется, она сможет придумать что-то очень интересное и удивить зрителя».

Дина согласилась с нашим корреспондентом – по большому счету, сегодня в подобных конкурсах важен не только и не столько голос, сколько яркое шоу:

«Конечно, никаких гарантий я давать не могу. Сколько уже артистов ездило на «Евровидение», — с шикарными голосами, шикарными номерами… Разные были представители, которые делали ставку на свои лучшие стороны. В данном случае я думаю, что Ольга сделает ставку именно на шоу, если соберется поехать. Я уверена, что она точно сможет запомниться».

«Мне тяжело выбрать между Бузовой и Биланом»

Похожие слухи – о поездке не «Евровидение-2020» — ходят сейчас и о Диме Билане. Мы спросили – кого бы Дина выбрала в качестве представителя России, его или Ольгу Бузову?

«Мне сложно выбрать, — призналась Дина. — Я не знаю, поедет ли снова Дима Билан, и есть ли в этом смысл, поскольку он уже этот Олимп покорил, смог дойти до победы, чего до него достигли немногие. Я очень уважаю его как артиста, тем более, что он был среди наставников проекта «Голос», когда я участвовала, и у меня к нему остались очень добрые чувства. Много времени было проведено вместе, пока шел проект… Не знаю, не смогу выбрать! Я в любом случае буду болеть за Россию, кто бы ее ни представлял в этом году. Посмотрим, что это будет, в любом случае – будет интересно!».

Наталья Подольская: «Я бы отправила Сашу Панайотова!»

В 2005 году Россию на «Евровидении» представляла Наталья Подольская. Мы решили спросить, как она относится к вероятному участию в конкурсе Ольги Бузовой? Певица сделала неожиданное заявление:

«Я не судья, я не знаю. Я бы отправила Сашу Панайотова (Александр Панайотов – популярный исполнитель, с 2005 года много раз участвовал в отборах на конкурс песни «Евровидение», но победить в этих отборах ему пока ни разу не удалось, — Прим. ред.). Мне кажется, что он тоже планирует попасть на «Евровидение». Если говорить о талантах Бузовой – то мне больше всего нравится ее работоспособность. Она очень работоспособная девушка. Сейчас, чтобы заниматься музыкой, нужна харизма, и все».

Дмитрий Ланской: «Евровидение» к таланту не имеет никакого отношения»

Экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской признался, что счел бы победу Бузовой в конкурсе чудом:

«Бузова намеревается выступать на «Евровидении»? Что ж, случаются чудеса… Бузова – замечательная целеустремленная девушка. Достигает успеха во всем, к чему прикасается. А что касается таланта… «Евровидение» к таланту уже давно не имеет никакого отношения».

«Не зря там женщины с бородой выигрывали»

Дмитрий пояснил – на самом деле в мире существует масса музыкальных конкурсов гораздо более высокого уровня, чем «Евровидение»:

«Это достаточно специфический конкурс. К сожалению, очень странно, что именно этот конкурс выбран у нас в стране, как некие музыкальные Олимпийские игры. Во всем мире он не имеет такого значения, как у нас в стране. Он с определенным «окрасом», там не зря женщины с бородой выигрывали (в 2014 году победителем конкурса стал Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, или «женщина с бородой», — Прим. ред.)… Ничего не имею против, но превозносить «Евровидение» как главное музыкальное событие года, считаю, в принципе неправильно. Потому что он уже очень давно не соответствует никакой критике. И это изначально – конкурс не артистов, а песен. Есть гораздо более достойные события в мире музыки, на которые стоит сделать акцент и на которые стоит направлять все средства массовой информации России. Вот если бы показывали, например, фестиваль в Монтре (Швейцария), — хотя бы в десять раз меньше, чем показывают «Евровидение», то культурный уровень россиян был бы намного выше. Это я вам гарантирую».

Антон Богословский, директор Ольги Бузовой: «Каждый год ходят эти слухи…»

Директор Ольги Бузовой Антон Богословский на наш вопрос о том, правда ли это, что Ольга собирается посетить «Евровидение», ответил:

«Я такого не говорил. Каждый год ходят эти слухи…».

Мы попытались уточнить – все-таки Бузова готовит какую-то программу, строит планы относительно «Евровидения»? Но собеседник интригу так и не раскрыл:

«Нам пока не поступало предложение участвовать в конкурсе «Евровидение». Когда поступит – тогда мы будем это обсуждать».

А как вы думаете – сумеет ли Ольга Бузова (в том случае, конечно, если примет участие в конкурсе) поразить всех своей программой и занять первое место?