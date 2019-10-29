Валерий Сюткин ответил на вопрос о любимчиках на шоу «Голос»

Валерий Сюткин — один из самых добрых наставников шоу «Голос». В интервью порталу Teleprogramma.pro он рассказал о том, что сейчас происходит за кулисами проекта.

Валерий Сюткин живет в напряженном графике — регулярные концерты по всей стране. Тем не менее, он крайне серьезно относится и к другой своей работе — наставника в проекте «Голос». Мы спросили артиста, что сейчас происходит за кулисами шоу.

«Если вкратце, идет напряженная работа с участниками, за которых мы взяли ответственность», — рассказал Валерий. Он отметил, что команды уже набраны.

По словам Сюткина, главная задача сегодня для наставников и участников шоу — подготовить яркие и интересные номера. «Это тоже важно, помимо того, чтобы определить, кто из них наиболее подходит под это высокое звание — победитель шоу «Голос». А пока трудимся», — подчеркнул певец.

О своей команде Валерий не стал распространяться подробно. Певец только отметил, что старается научить «подопечных» самому главному. «Я дам все, что могу. А дальше будет зависеть от исполнителя», — заявил артист и пообещал всех удивить.

Сюткин заметил, что пока у него нет любимчиков среди участников. Он добавил, что не хотел бы называть чьих-либо имен, чтобы не обижать других конкурсантов. «Критики очень много», — подчеркнул Валерий и объяснил, что члены жюри будут стараться представить публике по-настоящему интересного и сильного артиста.