Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения вживую

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram ответил одной из своих подписчиц, которая раскритиковала его пение вживую. Пользовательница была недовольна, как певец оценил выступление на шоу «Голос» участника из Омска Вадима Изофатова. Музыкант сказал, что в его номере чувствовалась «натруженность». Сюткин заметил, что выбранная песня была низковатой.

Как сказала поклонница, Сюткин «облажал чувака из Омска». При этом она посоветовала ему послушать свое пение. Она считает, что большего ужаса, чем когда Сюткин поет живьем, придумать просто невозможно. При этом женщина допустила ошибку, поставив пробел в слове «невозможно».

Музыкант решил подколоть пользовательницу. «Невозможно пишите вместе!» — заявил он, продемонстрировав прекрасные знания русского языка.

При этом певец не стал отвечать на брошенные в его адрес обвинения. Напомним, что Валерий Сюткин блистал на сцене в девяностых годах прошлого века. Он заслужил огромную любовь зрителей, кода был солистом в легендарной группе «Браво». Сейчас Сюткина уже не так часто можно увидеть на сцене. В основном он сосредоточен на выступлениях на корпоративах. При этом всем известно, что на музыканта по-прежнему есть спрос. Проблем с финансами он не испытывает.