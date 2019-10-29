ЗВЕЗДЫ

Британские традиции: крестильный наряд для внуков Елизаветы II вымачивали в чае

Наряд, который сшили в 2004 году, стал точной копией того, в котором крестили всех королевских отпрысков, начиная с 1841 года.

Британские традиции: крестильный наряд для внуков Елизаветы II вымачивали в чае
Все внуки Елизаветы II проходят обряд крещения в одном и том же наряде ФОТО: Global Look Press

В семействе королевы Елизаветы II существует множество традиций и обычаев. Например, даже крестить всех венценосных отпрысков нужно в одном и том же наряде.

Крестильное платье, которое использовалось при дворе, было сшито в далеком 1841 году и за два века изрядно обносилось. так что для детей от Кейт Миддлтон и Меган Маркл Ее Величество приказала сшить новый наряд, точь-в -точь повторяющий оригинал.

Ответственное задание возложили на камердинера Ее Величества Анджелу Келли. Она должна была найти подходящее кружево и сшить облачение для таинства крещения.

Отыскать нужную ткань в Великобритании не удалось и Келли вместе с портнихой Барбарой Бакфилд отправилась в Италию. Только там она увидела похожие кружева, но белого цвета, а на оригинальном платьице они были цвета слоновой кости.

Тем не менее, материал был куплен, а чтобы он стал подходящим, его было решено вымочить в йоркширском чае, который известен своей крепостью.

Кусочки кружева помещали в миску с холодной водой и всего на пять минут опускали пакетик с чаем. Раствор окрашивался в насыщенный коричневатый цвет, изменяя тон кружева, сайт Радио «КП».

Таким образом удалось добиться полного сходства во всех деталях, а атласное платьице с кружевными вставками передали сыну Кейт и принца Уильяма. Джордж стал первым, кто прошел обряд крещения в новом облачении. Позже этот же наряд одевали на других королевских наследников.

«Весь процесс изготовления платья занял почти 9 месяцев. Все это время Ее Величество с интересом наблюдала, как ведутся работы», — цитирует Келли Mirror.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонМеган МарклПринц ГарриПринц Уильям
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Британские традиции: крестильный наряд для внуков Елизаветы II вымачивали в чае
Интересно?
Поделись с друзьями: