Британские традиции: крестильный наряд для внуков Елизаветы II вымачивали в чае

Наряд, который сшили в 2004 году, стал точной копией того, в котором крестили всех королевских отпрысков, начиная с 1841 года.

В семействе королевы Елизаветы II существует множество традиций и обычаев. Например, даже крестить всех венценосных отпрысков нужно в одном и том же наряде.

Крестильное платье, которое использовалось при дворе, было сшито в далеком 1841 году и за два века изрядно обносилось. так что для детей от Кейт Миддлтон и Меган Маркл Ее Величество приказала сшить новый наряд, точь-в -точь повторяющий оригинал.

Ответственное задание возложили на камердинера Ее Величества Анджелу Келли. Она должна была найти подходящее кружево и сшить облачение для таинства крещения.

Отыскать нужную ткань в Великобритании не удалось и Келли вместе с портнихой Барбарой Бакфилд отправилась в Италию. Только там она увидела похожие кружева, но белого цвета, а на оригинальном платьице они были цвета слоновой кости.

Тем не менее, материал был куплен, а чтобы он стал подходящим, его было решено вымочить в йоркширском чае, который известен своей крепостью.

Кусочки кружева помещали в миску с холодной водой и всего на пять минут опускали пакетик с чаем. Раствор окрашивался в насыщенный коричневатый цвет, изменяя тон кружева, сайт Радио «КП».

Таким образом удалось добиться полного сходства во всех деталях, а атласное платьице с кружевными вставками передали сыну Кейт и принца Уильяма. Джордж стал первым, кто прошел обряд крещения в новом облачении. Позже этот же наряд одевали на других королевских наследников.

«Весь процесс изготовления платья занял почти 9 месяцев. Все это время Ее Величество с интересом наблюдала, как ведутся работы», — цитирует Келли Mirror.