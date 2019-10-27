Эксперт: Кейт Миддлтон заключила секретный «брачный контракт»

Кэти Николь в своей новой книге «Кейт: Будущая королева» рассказала о договоренности между герцогом и герцогиней Кембриджскими.

До того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились, в 2007 году между влюбленными произошла небольшая размолвка и пара на некоторое время рассталась.

Впрочем, внук королевы быстро сообразил, какое сокровище может навсегда потерять, поэтому предпринял все необходимые меры, чтобы помириться с Кэтрин и увез ее в романтическое путешествие на Сейшилы — тайно.

В новой книге Кэти Николь «Кейт: Будущая королева» автор раскрыла некоторые подробности той поездки. Вдали от любопытных глаз, среди пальм, песков влюбленный заключили «брачный контракт».

«Там, на райском острове Уильям пообещал Кейт, что собирается быть с ней всегда. Впервые в жизни они серьезно обсуждали вопросы семейной жизни и там, с видом на океан под звездным небом заключили брачный контракт», — пишет она.

Уильям свое обещание жениться сдержал, хотя Кейт и понадобилось ждать свадьбы еще несколько лет — венчание состоялось 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, напоминает Express.