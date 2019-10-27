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Сестра Меган Маркл оказалась под следствием

Семья герцогини не в первый раз попадает в неприятности с законом.

Сестра Меган Маркл оказалась под следствием
Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл можно было бы назвать счастливицей во всех отношениях, если бы не ее семья. Брат называет в честь нее наркотики, отец распускает слухи. Теперь вот дошла очередь и до сестры.

Справедливости ради Саманта Маркл — сводная сестра Меган. Возможно, дело в ревности к отцу, но старшую будущую герцогиню Саманта не любила с самого начала. Детские обиды «перерасти» не вышло — младшая Маркл часто едко высказывалась в отношении супруги принца Гарри и охотно общалась с прессой.

Но очевидно Саманта слишком заигралась в нелюбимую падчерицу. После очередной серии ее негативных постов в отношении четы Сассексов, на нее завели дело. Полиция Флориды утверждает, что в течение долгого времени получала заявления от граждан с жалобами на вызывающее поведение Саманты.

В настоящее время девушка не арестована, но находится под следствием. Сотрудники органов правопорядка отказываются раскрывать подробности дела.

«Это большое и широкомасштабное расследование, которое займет долгое время. Оно находится сейчас на начальной стадии», — приводит Mirror слова источника в полиции.

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Сестра Меган Маркл оказалась под следствием
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