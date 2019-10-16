В Якутске поклонники подарили Ольге Бузовой корону с бриллиантами

15 октября певица Ольга Бузова дала концерт в Якутске. Позже она поделилась в Instagram, что это было особенное выступление. Четыре тысячи зрителей подарили артистке невероятную энергетику, но это был не единственный подарок от Якутии. Прямо на сцене скандальной исполнительнице вручили корону, да не сувенирную, а вполне себе настоящую. Украшение выполнено из серебра и инкрустировано одиннадцатью якутскими бриллиантами, общим весом в 5,5 карата.

«Якутск, у меня нет слов! Спасибо большое», — написала Бузова в Instagram, выложив видеоотчет с концерта, в котором можно заметить момент вручения короны.

Иронично, что в самом начале этого года поклонники советовали Ольге «снять корону», из-за которой она не видит рядом достойных мужчин. 2019-й подходит к концу, а Ольга всё еще одна, хотя заявляет, что хочет обрести личное счастье. Многие считают, что она все еще не забыла своего супруга Дмитрия Тарасова, и эта тоска помогает ей писать новые песни.

Как вы считаете, достойна ли Бузова короны?