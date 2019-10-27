ЗВЕЗДЫ

Регина Тодоренко рассказала о своем провале

Телеведущая рассказала, что в ее жизни было много взлетов и падений. Одно из них — совсем недавно.

Регина Тодоренко рассказала о своем провале
Регина Тодоренко. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

Регина Тодоренко всегда откровенно делится со своими поклонниками как радостными событиями, так и неудачами. В этот раз она решила порассуждать на тему успехов и провалов. «В моей жизни очень много падений и взлётов», — признается телеведущая. 

Тодоренко рассказала, что когда-то не прошла кастинг на первую «Фабрику звезд». Затем последовала неудача при попытке попасть на проект «Голос». «Прямо перед моим выходом на сцену забрали оставшееся место в команде», — рассказывает Регина. А совсем недавно у звезды случился очередной провал: она участвовала в кастинге на роль в новом фильме, но не прошла. 

«И ничего страшного!!! Где закрылась одна дверь, обязательно откроется Новая!» — убеждена Тодоренко. Она поделилась с подписчиками, что прямо сейчас работает над новым проектом. При этом ведущая не уверена, что у нее все получится. «Возможно, провалится или я свалюсь прямо со сцены», — смеется она. Вместе с этим Регина считает, что попробовать обязательно надо. «Если не рискну буду жалеть о том, что НЕ сделала, а мне бы не хотелось», — считает Тодоренко. 

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Михаил Фролов/КП

Девушка признается, что в такие непростые моменты ей очень помогает поддержка друзей. Свой пост она сопроводила фотографией с подругами — Алиной Астровской, Еленой Чирвой и Аней Ковляшенко. 

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«Голос» и «Голос. Дети»«Фабрика звезд»Влад ТопаловкастингРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловтелеведущая
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Регина Тодоренко рассказала о своем провале
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