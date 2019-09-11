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Регина Тодоренко рассказала, какую колыбельную поет сыну

Телеведущая поблагодарила за все своего наставника на украинской «Фабрике звёзд-2» Наталью Могилевскую.

Регина Тодоренко рассказала, какую колыбельную поет сыну
Регина Тодоренко/фото: east news

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко рассказала, какую песню она исполняет на ночь своему маленькому сыну Михаилу. Она выложила видео, на котором исполняет «Місяць» украинской певицы, автора песен и продюсера Натальи Могилевской. 

«Когда я второй раз пришла на кастинг «Фабрики звезд», именно Наталья Могилевская рассмотрела во мне — маленькой, смешной и кудрявой девчонке — будущего артиста. И я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня и дала мне этот шанс », — написала Регина.

Тодоренко призналась, что песня имеет для нее особое значение и именно ее она поет как колыбельную сыну. 

Регина Тодоренко стала участницей украинского проекта «Фабрика звёзд-2» в 2007 году.  Могилевская увидела ее как ведущую телеконкурса «Золотая десятка» и пригласила на кастинг. В 2008 году Тодоренко вошла в число финалистов «Фабрики».

В декабре прошлого года звезда шоу «Орел и решка» родила от Влада Топалова сына Мишу. Месяц назад телеведущая перестала скрывать лицо ребенка и обнародовала фотосессию с малышом.

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Влад Топаловколыбельнаяпроект "Фабрика звезд"Регина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов

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Регина Тодоренко рассказала, какую колыбельную поет сыну
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