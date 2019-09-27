ЗВЕЗДЫ

Регина Тодоренко призналась, что проплакала несколько часов

Причиной стала реклама подгузников, в которой она снялась вместе с сыном.

Регина Тодоренко призналась, что проплакала несколько часов
Регина Тодоренко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Регина Тодоренко призналась, что проплакала несколько часов кряду. Как она заявила на своей странице в Instagram, это были не слезы огорчения, а радости и счастья. Причиной послужило то, что она увидела по телевидению рекламу подгузников, главными звездами которой стали она сама и ее маленький сын от мужа Влада Топалова. 

Регина рассказала, что мысленно перенеслась в то время, когда сама была ребенком, и вспомнила, как родители радовались ее достижениям. «Получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет — «молодец, мы тобой гордимся»; первый раз села на корявый шпагат — «умница, только вперёд»; написала первое четверостишие про любовь-морковь — «вот это да, давай ещё» ; сыграла в первом спектакле роль, где произношу одну фразу — «ого, да ты настоящая Актриса», — написала Тодоренко. 

Телеведущая призналась, что теперь понимает немного преувеличенные восторги родителей по поводу ее детских успехов. «Спасибо вам, мои любимые и дорогие, за безусловную любовь и за поддержку. Все, что я сейчас имею , — это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее!» — объяснила она и добавила пожелание подписчикам: «Хвалите чаще своих детей».  

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Регина Тодоренко призналась, что проплакала несколько часов
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