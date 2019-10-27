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«Будешь грешить — попадешь в ад!»: Анфиса Чехова резко высказалась о религии

Телеведущая поделилась своим мнением по поводу религиозных людей и своем отношении к ним.

«Будешь грешить — попадешь в ад!»: Анфиса Чехова резко высказалась о религии
Анфиса Чехова. Фото: Лариса Кудрвцева/ЭН

Анфиса Чехова регулярно делится в Сети своими рассуждениями на философские темы. В этот раз она затронула вопросы вероисповедания. Телеведущая призналась, что в религиозных учениях ей не нравится запугивание. 

«Будешь грешить — попадешь в ад! Не следуешь своему предназначению — кирдык тебе, станешь бедным и больным», — приводит Чехова примеры того, как рассуждают некоторые верующие. Анфиса убеждена, что страх — это, что позволяет управлять людьми, при том, что это чувство не имеет отношения «к любви, к Высшим энергиям».  «Там где любовь, нет страха, есть доверие», — уверена телезвезда. Она добавляет, что поступать правильно нужно по велению сердца, а не из инстинкта выживания. 

Чехова рассказала, что видела переписку одного крупного криминального авторитета, который поздравляет всех абонентов из своей телефонной книги с религиозными праздниками. Анфиса сравнила отношение к грехам с семейной жизнью: в семье, где муж — тиран, жена хорошо готовит из страха побоев, а в нормальной семье — из чувства любви. 

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Анфиса Чеховарелигиятелеведущаяфилософские размышления
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«Будешь грешить — попадешь в ад!»: Анфиса Чехова резко высказалась о религии
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