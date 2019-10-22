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Мечтающая о двойнике Анфиса Чехова задумалась о клонировании себя

Телеведущая не прочь иметь сестру-близнеца, только с другими чертами характера.

Мечтающая о двойнике Анфиса Чехова задумалась о клонировании себя
Анфиса Чехова размечталась о двойнике. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова помечтала немного о сестре-близнеце, которой у нее нет. Сфотографировавшись на фоне своего изображения, 41-летняя женщина написала пост в Instagram о том, как хитро бы использовала такую полезную родственницу.

Анфиса отправляла бы сестру работать, когда сама устала. А еще та расставалась бы за нее с надоевшими кавалерами и ходила бы на «нужные» встречи. При этом ведущая не хотела бы, чтобы близняшка была похожа на нее по характеру — она должна была быть более жесткая и решительная, не так остро реагирующая на несправедливость. А еще Чехова хотела, чтобы «копия» обладала завышенной самооценкой и практичным умом, умела бы манипулировать людьми и притворяться беззащитной. В общем, по характеру женщина описала свою противоположность.

«Как там, кстати, поживает клонированная овечка Долли? И можно ли клонировать с функцией ускоренного роста и самостоятельно задать нужные черты характера?» — приписала Чехова в конце поста.

Напомним, что овца Долли прожила 6,5 лет. В 2003 году ее усыпили из-за болезни легких. Зато животное успело родить шесть ягнят.

А вы бы хотели себе такого близнеца?

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Мечтающая о двойнике Анфиса Чехова задумалась о клонировании себя
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