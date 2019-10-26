Анфиса Чехова вслед за Варнавой облачилась в кожаный плащ-халат

Такие модели очень подходят девушкам с формами.

Анфиса Чехова показала в своем блоге стильный look – на светское мероприятие она надела трендовый плащ-халат из тонкой кожи. Баклажановый цвет наряда великолепно оттенил цвет волос и глаз телеведущей.

Не так давно тренд на бельевой стиль продемонстрировала Екатерина Варнава. Она приобрела нефритовую модель плаща-халата, сочетав его с пудровыми лодочками на высоком каблуке и такого же цвета брюками.

А вот Анфиса Чехова оказалась смелее своей коллеги, она пошла дальше и надела плащ халат на голое тело, ограничившись лишь бельем.

Напомним, ранее мы писали о бельевом стиле. Его сегодня можно увидеть в самых различных проявлениях: классические костюмы в настоящее время нередко напоминают пижамы, а платья – ночные сорочки и комбинации. Кроме того, очень актуальны кожаные изделия.