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Джим Керри запер Денни де Вито в трейлере на съемках «Человека на Луне»

Чтобы вызволить актера из плена, съемочной команде пришлось приложить немало усилий.

Джим Керри запер Денни де Вито в трейлере на съемках «Человека на Луне»
Джим Керри/Фото: https://www.instagram.com/p/B2xHz9oHted/

Джим Керри запер Денни де Вито в трейлере во время съемок фильма «Человек на Луне». Автор киноленты Милош Форман рассказал, что съемки с участием Керри – одни из самых веселых и озорных в его послужном списке, потому что актер творил на съемочной площадке абсолютно невероятные, иногда даже сумасшедшие вещи. Так, в один из съемочных дней Керри закрыл в гримерном трейлере коллегу по сценам Денни де Вито. Когда же актер понял, что не может попасть на площадку, он стал звать на помощь.

Съемочная группа долгое время пыталась понять, что именно произошло и откуда раздается стук. Лишь позже выяснилось – Джим сознательно «потерял» ключ, который отпирает замок. За то время, что коллеги пытались вызволить Денни де Вито из плена, он успел найти ключи от машины и выбросить отпирающий замок элемент в реку.

«Долгое время де Вито не мог освободиться, а мы не могли продолжить съемки. Однако Джим посчитал ситуацию действительно забавной и долго смеялся над этим», — поведали создатели киноленты порталу Mashable.

Авторы подчеркнули — в работе с Керри они очень часто не могли понять, кто сейчас стоит перед ними — сам Джим или его персонаж. Многогранный талант комика перевоплотиться за считанные секунды всегда удивлял его коллег.

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"Человек на луне"Денни Де ВитоДжим Керрисъемки
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Джим Керри запер Денни де Вито в трейлере на съемках «Человека на Луне»
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