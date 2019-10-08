НОВОСТИ

Джим Керри высмеял отношения Трампа и Зеленского

Актер сравнивает встречу лидеров двух стран со сценой из «Крестного отца».

Джим Керри высмеял отношения Трампа и Зеленского
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Джим Керри, который давно уже не скрывает своего отношения к Дональду Трампу опубликовал на своей странице в Twitter новую карикатуру на президента США и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

На картинке усмехающийся Трамп кладет руку на плечо совсем не веселого Зеленского и цитирует дона Корлеоне из фильма «Крестный отец»: «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — гласит надпись.

Карикатуру знаменитый комедийный актер сопроводил словами: «Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться».

Напомним, ранее демократы из палаты представителей Конгресса США начали процедуру импичмента Трампа. Поводом для этого стала запись его телефонного разговора с Зеленским. Сообщалось, что в разговоре глава Белого дома просит коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался делом Burisma Group, одним из директоров которой был Хантер Байден — отпрыск бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как пояснил изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, на самом деле сын Байдена оказался там случайно, а Шокин копал под саму Burisma Group, принадлежавшую бизнесмену Николаю Злочевскому и обладавшую лицензиями на добычу нефти и газа. По словам Ищенко, экс-президент Петр Порошенко хотел отобрать у Злочевского его бизнес, но Байден-старший из-за сына решил закрыть расследование дела в отношении компании. Уверяя его в том, что это не получится сделать из-за упрямого генпрокурора Шокина, Порошенко сам же велел Шокину дело не закрывать.

Карикатура: Трамп и Зеленский (автор - Джим Керри)
Джим Керри сравнил Трампа с нечестным «крёстным отцом». Фото: скриншот Twitter
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ЗеленскийДжим КерриДональд ТрампкарикатурыПетр ПорошенкополитикаХантер Байден
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джим Керри высмеял отношения Трампа и Зеленского
Интересно?
Поделись с друзьями: