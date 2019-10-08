Джим Керри высмеял отношения Трампа и Зеленского

Актер Джим Керри, который давно уже не скрывает своего отношения к Дональду Трампу опубликовал на своей странице в Twitter новую карикатуру на президента США и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

На картинке усмехающийся Трамп кладет руку на плечо совсем не веселого Зеленского и цитирует дона Корлеоне из фильма «Крестный отец»: «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — гласит надпись.

Карикатуру знаменитый комедийный актер сопроводил словами: «Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться».

Напомним, ранее демократы из палаты представителей Конгресса США начали процедуру импичмента Трампа. Поводом для этого стала запись его телефонного разговора с Зеленским. Сообщалось, что в разговоре глава Белого дома просит коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался делом Burisma Group, одним из директоров которой был Хантер Байден — отпрыск бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как пояснил изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, на самом деле сын Байдена оказался там случайно, а Шокин копал под саму Burisma Group, принадлежавшую бизнесмену Николаю Злочевскому и обладавшую лицензиями на добычу нефти и газа. По словам Ищенко, экс-президент Петр Порошенко хотел отобрать у Злочевского его бизнес, но Байден-старший из-за сына решил закрыть расследование дела в отношении компании. Уверяя его в том, что это не получится сделать из-за упрямого генпрокурора Шокина, Порошенко сам же велел Шокину дело не закрывать.