Не до смеха: Джим Керри расстался с молодой актрисой

57-летний актер Джим Керри и его коллега Джинджер Гонзага расстались, пишет издание Fox News. Их романтические отношения продлились недолго – меньше года. Добавим, между экс-влюбленными была серьезная разница в возрасте – 22 года.

Впервые пару заметили на прошлой церемонии вручения премии «Золотой глобус». Керри и Гонзага не раз работали вместе на одной съемочной площадке. Речь идет о двух проектах – сериале «Умираю со смеху» и картине «Шучу». В сообщении таблоидов отмечается, что актеры пока не комментировали свое расставание.

Напомним, за всю свою жизнь звезда фильма «Маска» Джим Керри был женат дважды. Первый его брак с официанткой, которая затем стала актрисой и продюсером, Мелиссе Уомер, продлился около восьми лет. Свадьба состоялась в конце 80-х годов. Второй раз актер решил связать себя узами брака с актрисой Лорен Холли. Торжественная церемония состоялась в 1996 году. Вместе с ней Керри снялся в картине «Тупой и еще тупее». Однако союз спустя несколько месяцев распался.