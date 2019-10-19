ЗВЕЗДЫ

Не до смеха: Джим Керри расстался с молодой актрисой

Роман звезды с 22-летней Джинджер Гонзага продлился всего несколько месяцев.

Не до смеха: Джим Керри расстался с молодой актрисой
Джим Керри и Джинджер Гонзага Фото: globallookpress.com

57-летний актер Джим Керри и его коллега Джинджер Гонзага расстались, пишет издание Fox News. Их романтические отношения продлились недолго – меньше года. Добавим, между экс-влюбленными была серьезная разница в возрасте – 22 года.

Впервые пару заметили на прошлой церемонии вручения премии «Золотой глобус». Керри и Гонзага не раз работали вместе на одной съемочной площадке. Речь идет о двух проектах – сериале «Умираю со смеху» и картине «Шучу». В сообщении таблоидов отмечается, что актеры пока не комментировали свое расставание.

Напомним, за всю свою жизнь звезда фильма «Маска» Джим Керри был женат дважды. Первый его брак с официанткой, которая затем стала актрисой и продюсером, Мелиссе Уомер, продлился около восьми лет. Свадьба состоялась в конце 80-х годов. Второй раз актер решил связать себя узами брака с актрисой Лорен Холли. Торжественная церемония состоялась в 1996 году. Вместе с ней Керри снялся в картине «Тупой и еще тупее». Однако союз спустя несколько месяцев распался.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джим Керрирасставаниерасставание звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не до смеха: Джим Керри расстался с молодой актрисой
Интересно?
Поделись с друзьями: