«Даже Собчак стала прекрасна»: Бузова восхитилась влюбленной телеведущей

Взаимоотношения певицы и телеведущей Ольги Бузовой и Ксении Собчак безоблачными не назовешь – в их отношениях было множество неоднозначных ситуаций. Но пик обид, ругани и возмущений, конечно, наступил тогда, когда в своем шоу на YouTube Собчак рассказала о просьбе одного из дизайнеров поговорить с Бузовой, чтобы она не носила одежду его бренда.

Шум стоял до потолка не только в оффлайне, но и на просторах Instagram-пространстве. Большинство пользователей, в том числе и звездных, встали на сторону ведущей «Дома-2». Но все течет все изменяется, и вот уже в сторис аккаунта Ольги появилось милое видео, которое некоторые фанаты уже назвали некой шпилькой в адрес Ксении.

На одном из мероприятий заклятые подруги оказались за одним столиком и Ольга Бузова стала свидетельницей разговора журналистки со своим вторым супругом Константином Богомоловым.

«Только что я стала свидетелем того, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем. Как это мило, когда женщина любит, она просто прекрасна. Даже Ксения Анатольевна стала прекрасна», — смеясь, отмечает телезвезда.

Сама же Собчак только мило улыбнулась в кадре и ничего комментировать не стала. Надо отметить, что новоиспеченная супруга режиссера действительно была очень мила.

Напомним, не так давно в жизни Ольги Бузовой произошли серьезные изменения, правда, не в личной жизни. Певица приобрела квартиру, цена которой составляет 120 миллионов рублей.