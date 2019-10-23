НОВОСТИ

«Даже Собчак стала прекрасна»: Бузова восхитилась влюбленной телеведущей

Певица стала свидетельницей разговора Богомолова со своей женой.

«Даже Собчак стала прекрасна»: Бузова восхитилась влюбленной телеведущей
ОЛЬГА БУЗОВА/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B3XLWXRIDAG/

Взаимоотношения певицы и телеведущей Ольги Бузовой и Ксении Собчак безоблачными не назовешь – в их отношениях было множество неоднозначных ситуаций. Но пик обид, ругани и возмущений, конечно, наступил тогда, когда в своем шоу на YouTube Собчак рассказала о просьбе одного из дизайнеров поговорить с Бузовой, чтобы она не носила одежду его бренда.

Шум стоял до потолка не только в оффлайне, но и на просторах Instagram-пространстве. Большинство пользователей, в том числе и звездных, встали на сторону ведущей «Дома-2». Но все течет все изменяется, и вот уже в сторис аккаунта Ольги появилось милое видео, которое некоторые фанаты уже назвали некой шпилькой в адрес Ксении.
На одном из мероприятий заклятые подруги оказались за одним столиком и Ольга Бузова стала свидетельницей разговора журналистки со своим вторым супругом Константином Богомоловым.

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак. Фото: страница Ольги Бузовой в Instagram

«Только что я стала свидетелем того, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем. Как это мило, когда женщина любит, она просто прекрасна. Даже Ксения Анатольевна стала прекрасна», — смеясь, отмечает телезвезда.

Сама же Собчак только мило улыбнулась в кадре и ничего комментировать не стала. Надо отметить, что новоиспеченная супруга режиссера действительно была очень мила.

Напомним, не так давно в жизни Ольги Бузовой произошли серьезные изменения, правда, не в личной жизни. Певица приобрела квартиру, цена которой составляет 120 миллионов рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бузова новостиКсения Собчак последние новостиОльга Бузова последние новостиСобчак и Богомолов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Даже Собчак стала прекрасна»: Бузова восхитилась влюбленной телеведущей
Интересно?
Поделись с друзьями: