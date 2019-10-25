Звезды «Дома-2» закатили бурную вечеринку на Сейшелах

Розалия Райсон и Андрей Шабарин совсем недавно официально сочетались браком. Однако еще одно свадебное торжество решили устроить на островах.

Участники проекта «Дом-2» Розалия Райсон и Андрей Шабарин совсем недавно официально поженились. Церемония состоялась в Москв, однако по-настоящему горячо отпраздновать важное событие пара решила подальше от осенней столицы. Вместе с друзьями Райсон и Шабарин отправились на Сейшелы.

На вечеринке, которая проходила на роскошной яхте, украшенной живыми цветами, присутствовали «коллеги» пары по «Дому-2» — Майя Донцова, Алексей Купин, Марина Африкантова и другие.

Кольцами жених и невеста обменялись на берегу. Розалия рассказала, что Андрей доверил ей организацию многих нюансов торжества. По ее словам, он не пытался внедряться в процесс и только способствовал финансами.

Райсон также отметила, что пара не собирается покидать «Дом-2» после свадьбы. «Будем прорабатывать те мелкие моменты, в которых у нас еще осталось непонимание», — цитирует Розалию «СтарХит».

Девушка отметила, что взяла фамилию мужа. В ближайшее время пара планирует завести детей. При этом Райсон заметила, что еще недавно они с нынешним мужем много ругались, однако сейчас у них все хорошо.