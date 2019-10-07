«Дом-2» летом переедет на новую площадку

Главная телестройка нашей страны вновь обрела буквальное значение. Шоу «Дом-2» на ТНТ вскоре изменит место дислокации. Скорее всего, это произойдет летом 2020 года, сообщают РИА Новости.

В настоящее время уже ведутся строительные работы по соседству со старым «периметром».

Строительство новой съемочной площадки было организовано из-за развития транспортной инфраструктуры Новой Москвы. А проще говоря, прямо по действующей территории «Дома-2» собираются проложить новую трассу.

Однако зритель от таких нововведений ничего не потеряет: построенные павильоны будут более современными и интересными. А территория шоу увеличится более чем в два раза. Участок, который выделили «Дому-2», составляет 1, 6 гектара.