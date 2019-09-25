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Жена ушла от жителя Сыктывкара, насмотревшись «Дом-2»

По словам мужчины, супруга решила, что он её не достоин.

Жена ушла от жителя Сыктывкара, насмотревшись «Дом-2»
Шоу «Дом-2». Фото: стоп-кадр из эфира канала ТНТ.

В Сети обсуждают историю бывшего сотрудника МЧС Романа Прошина из Сыктывкара. Мужчина скрывается вместе со своими несовершеннолетними дочерьми от экс-супруги и судебных приставов. Дело в том, что пара развелась и женщина отсудила детей себе, лишив мужчину родительских прав, но девочки хотят жить с папой. Запутанная история семьи Прошиных опубликована на сайте «КП».

Роман рассказал журналистам, что расставался со своей женой трижды. Причем это она от него уходила, насмотревшись телепередач.

«В эфир вышло телешоу «Дом-2». Жена начала его смотреть и спустя четыре месяца начала мне говорить, что я не мужчина, мало зарабатываю, не достоин ее, и подала на развод», — вспоминает супруг второй инцидент.

Третий был связан с сериалом «След». Посмотрев его, женщина, по словам Романа, стала воспринимать его как домашнего деспота, хотя он никогда ни на кого в семье не поднимал руку.

Сейчас мужчина живет в машине вместе со своими дочерьми. Девочки не ходят в школу, что очень беспокоит отца, но к матери возвращаться они не хотят, а без этого их определят в интернат.

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«Дом-2»брак и семьяРазводШоу "Дом-2"
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Жена ушла от жителя Сыктывкара, насмотревшись «Дом-2»
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