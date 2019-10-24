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Упущенные возможности: Кудрявцева высказалась про минусы интернета

Телеведущая посетовала, что виртуальным мир заменил ей книги и прямое общение с людьми.

Упущенные возможности: Кудрявцева высказалась про минусы интернета
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева давно работает на телевидении. Этой осенью ее шоу «Секрет на миллион» занимало в рейтинге телепрограмм лидирующие позиции. А все потому, что ей удалось разговорить своего друга певца Сергея Лазарева. Он признался, что растит не только сына, но и дочку. Блондинка, к слову, тоже погружена в семейные заботы. В прошлом году она родила наследницу Марию. И теперь делает все, чтобы кроха росла здоровой и счастливой.

Но, как оказалось, даже Лере не хватает живого общения. Хотя с ее профессией такое заявление может показаться странным. На новом фото телеведущая предстала в облегающих джинсах, полосатом джемпере и стильном пальто сиреневого цвета. Девушка позировала в очках в фотостудии. Кудрявцева рассказала, что всегда любила читать и в детстве брала в родительской библиотеке книги Джека Лондона или Мопассана. Она отметила, что упивалась чтением во время учебы в ГИТИСе, ночами и даже во время перелетов.

«И вот опять я поймала себя на мысли, что Интернет стал заменять чтение книг. На прикроватной тумбочке лежит книга уже 3 месяца. Иногда мне дико хочется, чтобы вырубили интернет и мы вновь перешли на живое общение и бумажные книги», — поделилась мыслями Лера.

Многие поклонники согласились с телеведущей. Им тоже кажется, что виртуальный мир завладел умами людей и они разучились наслаждаться настоящей жизнью. «Полностью согласна, у меня тоже лежат две книги, но читать нет времени», «Тоже об этом думала», «Такая вы классная!», «Это точно, я тоже люблю читать книги, а ещё мне нравится их запах , не знаю почему», «Как же вы правы», — прокомментировали пост подписчики.

 

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Упущенные возможности: Кудрявцева высказалась про минусы интернета
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