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Лера Кудрявцева: «Стас Пьеха объяснил, почему развелся»

26 октября в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певец Стас Пьеха. Стас откровенно расскажет о своих романах, объяснит, зачем скрывал ото всех любимую жену, и признается, почему его брак продлился всего год.

Лера Кудрявцева: «Стас Пьеха объяснил, почему развелся»
Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Глядя на молодых, красивых, успешных, богатых и знаменитых мужчин, многие девушки думают: «Ну, этот точно занят!» Кажется, что иначе и быть не может. Вздыхая, девушки шутят: «Хороших мужчин разбирают еще щенками!» Как правило, так и происходит. Однако не всегда.

Стас Пьеха — молодой отец и завидный жених. С мамой маленького Пети, моделью и ди-джеем Наталией Горчаковой, Стас прожил в законном браке всего год. Наталия — настоящая красавица, да и Стас – лицо с обложки, но ни красота, ни талант, к сожалению, не гарант счастливого брака… Даже малыш, которого обожают оба родителя, не смог спасти семью.

Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото
Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото: НТВ

«У нас одна фишка была: оба хотели быть лидерами, ругались, – анализируя распавшийся брак, рассуждает Стас. – Мы познакомились, поженились и тут же разошлись».

Супруги разошлись, однако сохранили приятельские отношения, поэтому маленький Петр купается в любви: и мама, и папа души не чают в своем сынишке. Из Стаса получился отличный отец, нежный и заботливый. Певец старается проводить с сыном каждую свободную минутку, ведь он, внук знаменитой Эдиты Пьехи и сын Илоны Броневицкой, прекрасно знает, как это обидно и больно, когда взрослые слишком заняты карьерой и не успевают уделять время малышам…

Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото
Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото: НТВ

«Какие-то все сморщенные были, грязненькие, а этот чистенький, – вспоминает о появлении сына на свет Стас. – Он прям светился весь!»

Петя и сейчас светится от счастья. Мне кажется, так обаятельно улыбаться он научился у своего звездного папы! Улыбается Стас, и правда, очаровательно, ведь ему еще личную жизнь устраивать — не ходить же в холостяках до старости! Конечно, быть женой популярного артиста, который пропадает то на гастролях, то на репетициях, нелегко. Но что-то мне подсказывает, что избранница Стаса с этими трудностями справится.

Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото
Кадр из передачи «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Справился же сам Стас с алкогольной и наркотической зависимостью, когда понял, что рискует лишиться не только здоровья, но и жизни. Справится и с другими задачами, которые поставит перед собой. Мне кажется, все у него будет хорошо: и в личной жизни, и в творческой.

Однако когда я держала в руках конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, я все-таки нервничала. Вопрос в конверте содержался настолько личный, что мне было неловко зачитывать его Стасу. Разрешил ли мне Стас озвучить эту тайну, вы узнаете совсем скоро – 26 октября в 21:00 на НТВ.

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«Секрет на миллион»Лера Кудрявцева
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Лера Кудрявцева: «Стас Пьеха объяснил, почему развелся»
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