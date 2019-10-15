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«Сладкая булочка»: 48-летняя Кудрявцева запечатлела улыбающуюся дочь

По словам Леры, ее наследница очень часто смеется, однако перед объективом фотокамеры обычно позирует с серьезным личиком.

«Сладкая булочка»: 48-летняя Кудрявцева запечатлела улыбающуюся дочь
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram свежие снимки годовалой дочки, показав, как улыбается ее наследница. Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» рассказывала о том, что Машенька часто смеется, но стоит им с мужем взять в руки фотокамеру, как их ребенок сразу же становится серьезным. Именно поэтому ни Лере, ни Игорю долгое время не удавалось запечатлеть на фото улыбку девочки.

«Моя булочка сладкая», — подписала фото Маши возлюбленная хоккеиста.

Для прогулки Лера одела дочь в утепленную куртку в горох и розовые дутые штаны. Кроме того, телеведущая купила для Маши ботиночки на шнуровке, шапочку и полосатый шарф.

Примечательно, что кадры на страничке Кудрявцевой привлекли внимание ведущей программы «Человек-невидимка» Эвелины Бледанс и экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Знаменитости прокомментировали снимки Машеньки, сделав крохе комплимент.

«Лера, это счастье», — отреагировала на публикацию возлюбленной Игоря Макарова Бледанс.

«Зайка», — добавила Водонаева.

По словам Леры, с рождением дочери ее жизнь приобрела новый смысл. Теперь знаменитость со всех вечеринок и фуршетов торопится домой, где ее ждет маленькая Машенька и муж.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваЭвелина Блёданс
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«Сладкая булочка»: 48-летняя Кудрявцева запечатлела улыбающуюся дочь
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