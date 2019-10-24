Приезд ирландского бойца Конора Макгрегора вызвал невиданный ажиотаж

Год назад состоялась долгожданная битва между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его противником из Ирландии Конором Макгрегором (Conor McGregor). Наш спортсмен выиграл все раунды и стал победителем, но без скандала не обошлось. Болельщики с ирландской стороны затеяли драку и спровоцировали Хабиба выйти из загона. С тех пор прошло много времени и российский борец успел одержать новую победу, а Конор стал отцом во второй раз.

больше по теме Берегите женщин: обвиняемый в изнасиловании Конор Макгрегор приедет в Москву В текущем месяце на бывшего чемпиона UFC поступила уже вторая жалоба от жительницы Дублина.

На днях стало известно, что Макгрегор приедет в Москву. 24 октября боец был замечен на улицах столицы, когда направлялся на пресс-конференцию. Отметим, что приезд бывшего чемпиона UFC состоится на фоне сексуального скандала. За год его дважды обвинили в изнасиловании. Сам спортсмен отрицает обвинения. Приезд Конора вызвал небывалый ажиотаж. Фанаты столпились на проезжей части и долго не давали ему выйти из машины.

Все же гостю из Ирландии удалось добраться до зала, где началось общение с журналистами (среди последних почти сплошь мужчины). Он вел себя спокойно, хоть и имеет репутацию дебошира. Конор ответил на все вопросы журналистов.

18 января в Т-Мобайл Арене в Неваде у Конора состоится бой. Имя оппонента пока не разглашается. Ирландец должен объявить об этом на пресс-конференции, но эту информацию он припас напоследок, чтобы сохранить интригу.

Макгрегор отметил важность этого спорта и заговорил о том, какой он пример подает детям.