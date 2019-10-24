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Приезд ирландского бойца Конора Макгрегора вызвал невиданный ажиотаж

Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на пресс-конференции знаменитого спортсмена.

Приезд ирландского бойца Конора Макгрегора вызвал невиданный ажиотаж
Конор Макгрегор. фото: globallookpress.com/

Год назад состоялась долгожданная битва между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его противником из Ирландии Конором Макгрегором (Conor McGregor). Наш спортсмен выиграл все раунды и стал победителем, но без скандала не обошлось. Болельщики с ирландской стороны затеяли драку и спровоцировали Хабиба выйти из загона. С тех пор прошло много времени и российский борец успел одержать новую победу, а Конор стал отцом во второй раз.

На днях стало известно, что Макгрегор приедет в Москву. 24 октября боец был замечен на улицах столицы, когда направлялся на пресс-конференцию. Отметим, что приезд бывшего чемпиона UFC состоится на фоне сексуального скандала. За год его дважды обвинили в изнасиловании. Сам спортсмен отрицает обвинения. Приезд Конора вызвал небывалый ажиотаж. Фанаты столпились на проезжей части и долго не давали ему выйти из машины.

Все же гостю из Ирландии удалось добраться до зала, где началось общение с журналистами (среди последних почти сплошь мужчины). Он вел себя спокойно, хоть и имеет репутацию дебошира. Конор ответил на все вопросы журналистов.

макгрегор на пресс-конференции. фото
Конор Макгрегор на пресс-конференции. Фото: teleprogramma.pro

18 января в Т-Мобайл Арене в Неваде у Конора состоится бой. Имя оппонента пока не разглашается. Ирландец должен объявить об этом на пресс-конференции, но эту информацию он припас напоследок, чтобы сохранить интригу.

Макгрегор отметил важность этого спорта и заговорил о том, какой он пример подает детям.

«Эти чемпионаты важны для людей возрастом от 10 до 20 лет. Они могут показать, чего смогли достичь и какими людьми они могут стать. Чтобы они вдохновляли детей тому, как можно стать будущими чемпионами, такими как я. Мне самому очень приятно за этим наблюдать. И я даже детям всегда говорю: «Боритесь, несмотря ни на какие обстоятельства, вообще не смотря ни на что!» Если бы обращал внимание на все обстоятельства, то я бы не стал чемпионом. Им бы стал кто-то другой. Конечно, всем этим детям желаю успеха!» — произнес Конор.

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Звезды спортаКонор МакгрегорМоскваПрофессиональный боец
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Приезд ирландского бойца Конора Макгрегора вызвал невиданный ажиотаж
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