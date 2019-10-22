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Берегите женщин: обвиняемый в изнасиловании Конор Макгрегор приедет в Москву

В текущем месяце на бывшего чемпиона UFC поступила уже вторая жалоба от жительницы Дублина.

Берегите женщин: обвиняемый в изнасиловании Конор Макгрегор приедет в Москву
Конор Макгрегор приедет в Россию. Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

24 октября в Москву приедет известный ирландский боец Конор Макгрегор. Скандальный спортсмен посетит столицу России в рамках рабочего визита и даст пресс-конференцию местным журналистам. Отметим, что приезд бывшего чемпиона UFC, которого одолел Хабиб Нурмагомедов, состоится на фоне сексуального скандала.

Несколько дней назад New York Times написал о том, что спортсмена уже второй раз за год обвиняют в изнасиловании. Якобы недавно 20-летняя девушка заявила, что Конор надругался над ней 11 октября в автомобиле, припаркованном возле бара в Дублине. По этому делу звезду ринга еще не допрашивали. Но похожий случай уже был в декабре прошлого года. Полиция арестовала и допросила МакГрегора, затем отпустила, официального обвинения ему предъявлено не было. В обоих случаях мужчина отрицает свою вину. Представители бойца отмечают, что его часто пытаются оклеветать из-за большой популярности.

Но это не меняет того факта, что ирландский богатырь является известным дебоширом. Только в этом году он устроил драку в пабе, когда один из посетителей напомнил ему о поражении в бою с Нурмагомедовым. Потом был случай, когда спортсмен ударил пожилого посетителя бара, отказавшегося угоститься его фирменным виски. Руководство заведения после этого инцидента демонстративно вылило напиток МакГрегора в унитаз.

Как вы считаете, действительно ли боец повинен в двух изнасилованиях, или его просто пытаются оклеветать?

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Берегите женщин: обвиняемый в изнасиловании Конор Макгрегор приедет в Москву
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