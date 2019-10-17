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Хабиб Нурмагомедов проигнорировал назначенную встречу с журналистами

Организаторы пресс-конференции в Москве заявили, что спортсмен оказался слишком занят.

Хабиб Нурмагомедов проигнорировал назначенную встречу с журналистами
Нурмагомедов. Фото Global look press

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не явился на пресс-конференцию 17 октября в здании МИА «Россия Сегодня», пишет «Лента.ру». При этом спортсмена видели в его кулуарах задолго до встречи с представителями СМИ.

Боец не стал ждать начала пресс-конференции и покинул помещение. По словам организаторов встречи, Нурмагомедов очень занят и не пришел на общение с журналистами по независящим от него причинам.

Сама встреча началась с внушительным опозданием на 45 минут. К прессе вышли спортсмены Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков.

Напомним, в сентябре Хабиб одержал очередную побед, был повержен американец Дастин Порье. Нурмагомедов считается непобедимым бойцом. Из 28 боев на профессиональной арене он выиграл все 28.

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Хабиб Нурмагомедов проигнорировал назначенную встречу с журналистами
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