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«Она симулировала»: Николай Должанский не поверил жене о выкидыше

Екатерина Богданова некоторые время назад ушла от бывшего участника «Дома-2», а вскоре сообщила ему о выкидыше. 47-летний Должанский убежден, что супруга говорит неправду.

«Она симулировала»: Николай Должанский не поверил жене о выкидыше
Николай Должанский. Фото: instagram.com/kolyan_dolzhansky_dom2

Для Николая Должанского уход жены стал настоящей травмой. В интервью порталу «СтарХит» он рассказал, что Богданова якобы симулировала беременность. Бывший участник проекта «Дом-» уверен: жена, зная о его природной доброте, притворилась, будто ждет ребенка. «Она симулировала беременность», — уверяет он, объясняя это желанием Кати «клянчить» деньги. 

Катя и ее любовник
Катя и ее любовник. Фото: instagram.com/kolyan_dolzhansky_dom2

По словам Должанского, Екатерина ушла от него к любовнику, а затем предложила заплатить ей 500 тысяч рублей, чтобы она вернулась. Он добавил, что несколько раз виделся с женой, при этом передавал ей деньги на ее нужды — запись песни, съемки клипа и продвижение в шоу-бизнесе. 

Николай Должанский с женой и подругой
Николай Должанский с женой и подругой. Фото: instagram.com/kolyan_dolzhansky_dom2

При этом Николай добавляет, что был обязан выплатить любовнику жены карточный долг, поэтому продал квартиру в Москве и влез в долги, чтобы купить жилье в Сочи.

Он добавляет, что Катя вынуждена жить на два города, однако она уже начала съемки клипа в Сочи. По словам Должанского, она поклялась ему, что больше никуда не уйдет. Поэтому он собирается простить жену. 

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Тэги:

«Дом-2»женаклиплюбовникиНиколай Должанский
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«Она симулировала»: Николай Должанский не поверил жене о выкидыше
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