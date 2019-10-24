«Она симулировала»: Николай Должанский не поверил жене о выкидыше

Екатерина Богданова некоторые время назад ушла от бывшего участника «Дома-2», а вскоре сообщила ему о выкидыше. 47-летний Должанский убежден, что супруга говорит неправду.

Для Николая Должанского уход жены стал настоящей травмой. В интервью порталу «СтарХит» он рассказал, что Богданова якобы симулировала беременность. Бывший участник проекта «Дом-» уверен: жена, зная о его природной доброте, притворилась, будто ждет ребенка. «Она симулировала беременность», — уверяет он, объясняя это желанием Кати «клянчить» деньги.

По словам Должанского, Екатерина ушла от него к любовнику, а затем предложила заплатить ей 500 тысяч рублей, чтобы она вернулась. Он добавил, что несколько раз виделся с женой, при этом передавал ей деньги на ее нужды — запись песни, съемки клипа и продвижение в шоу-бизнесе.

При этом Николай добавляет, что был обязан выплатить любовнику жены карточный долг, поэтому продал квартиру в Москве и влез в долги, чтобы купить жилье в Сочи.

Он добавляет, что Катя вынуждена жить на два города, однако она уже начала съемки клипа в Сочи. По словам Должанского, она поклялась ему, что больше никуда не уйдет. Поэтому он собирается простить жену.