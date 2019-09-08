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Николай Должанский продал квартиру, чтобы выплатить долг

Звезда «Дома-2» крупно проигрался в карты музыканту, к которому ушла его жена.

Николай Должанский продал квартиру, чтобы выплатить долг
Николай Должанский известен своими эпатажными выходками. Фото: instagram.com/kolyan_dolzhansky_dom2/

Эксцентричная звезда телешоу «Дом-2» Николай Должанский отчасти оправдал свою фамилию и влез в долги, причем в карточные. 47-летний мужчина должен солидную сумму в 160 тысяч рублей музыканту группы Multiverse Владимиру Пташнику. Как он сам рассказал журналистам, деньги проиграл, когда пытался отыграть у артиста свою жену Катю Богданову (женщина некоторое время живет вместе с гитаристом). Не получивший своих денег сразу победитель даже избил проигравшего.

«Продал двухкомнатную квартиру в Марьиной роще за шесть миллионов рублей. Теперь могу не только выплатить Пташнику свою задолженность, но и выдать Катеньке требуемые ею полмиллиона рублей для ее продвижения в шоу-бизнесе», — цитирует Должанского издание StarHit.

Отметим, что квартира, о которой идет речь, досталась Николаю от родителей. Пока он живет у друзей и надеется на оставшиеся деньги приобрести жилье поскромнее, например, на юге страны, куда его всегда тянуло из-за теплого климата.

Свое намерение помочь супруге с раскруткой, хотя она жила с другим мужчиной, Должанский объяснил тем, что в таком случае жена обещала вернуться к нему. Добавим, что они поженились в 2018 году, супруга на 20 лет младше своего благоверного.

Напомним, после участия в ряде телешоу Николай стал рэпером и начал выступать в московских клубах.

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Николай Должанский продал квартиру, чтобы выплатить долг
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