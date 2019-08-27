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Должанский из «Дома-2» сыграл на жену в карты

И проиграл беременную Катю Богданову любовнику.

Должанский из «Дома-2» сыграл на жену в карты
https://www.instagram.com/kolyan_dolzhansky_dom2/

Об отношениях Николая Должанского с женой можно написать целый роман. Супруга Катя Богданова ушла от него к любовнику еще несколько месяцев назад. Однако мужчина не только простил неверную жену, но и надеется ее вернуть.

Более того, он вызвал мужчину, гитариста группы Multiverse Владимира Пташника, на встречу.

«Мы увиделись в ресторане. Думал, мы будем говорить об Екатерине, но вместо этого Володя достал карты и предложил сыграть, — вспоминает Пташник. — Если бы выиграл я, то Володя готов был отпустить жену ко мне и больше с ней не встречаться», сообщает «СтарХит».

Владимир рискнул и проиграл. Кроме любимой женщины Николай остался должен сопернику еще 160 тысяч рублей. Когда же у Должанского не оказалось при себе нужной суммы, Пташник ударил его…

Должанский собирался написать заявление в полицию, однако его отговорила Катя. Более того, девушка попросила у супруга 500 тысяч рублей. Богданова сообщила, что готова вернуться к нему за пол-миллиона рублей. Эти деньги Катя намерена потратить за на запись собственного клипа.

Должанский понимает всю анекдотичность и в то же время несуразность ситуации, однако намерен пойти на выплаты, ведь Богданова носит под сердцем его ребенка. Да, и сам Николай уверяет, что любит так сильно, что готов простить.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиКатя БогдановаНиколай Должанский

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Должанский из «Дома-2» сыграл на жену в карты
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