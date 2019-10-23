Эксперт объяснила, почему Меган Маркл заканчивает фразы за принцем Гарри

По мнению специалиста по языку тела Джуди Джеймс, это может указывать на особенности отношений супругов.

Недавно на телеканале ITV вышел документальный фильм «Меган и Гарри: путешествие в Африку». Многие обратили внимание, что Меган Маркл регулярно заканчивает фразы, которые начинает произносить принц Гарри.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс тоже посмотрела фильм и проанализировала отношения в королевской семье. По ее словам, такая особенность поведения герцогини Сассекской может указывать на то, что она очень хорошо знает своего мужа.

«Оба супруга читают мысли друг друга и являются одним целым», — поясняет Джеймс.

Есть и еще одно объяснение. Прошлое Меган Маркл было тесно связано с публичностью, и она не испытывает страха перед камерами. Она более опытный «игрок» во всем, что касается выступлений на публике, а вот принцу Гарри предстоит освоить это искусство. Сейчас же у него «позднее зажигание», сообщает сайт Радио «КП».

Ранее супруга принца Гарри призналась, что друзья-британцы уговаривали её не связывать свою жизнь с представителем королевской семьи, сообщает сайт argumenti.ru.