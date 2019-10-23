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Меган Маркл появилась на саммите в одиночестве и без кольца

Герцогиня Сассекская выглядела бодро и всем видом показывала невозмутимость.

Меган Маркл появилась на саммите в одиночестве и без кольца
Меган Маркл. фото: globallookpress.com

Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям путешествовали по Пакистану, Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре скандала, а все из-за документально фильма, который вышел 20 октября. В нем супруги поведали не только о своей поездке по Африке, но и личных переживаниях. Герцогиня Сассекская едва сдержала слезы, вспоминая, как во время беременности ее преследовали папарацци, а СМИ устраивали травлю. А муж девушки затронул свои отношения с братом. Он признался, что почти не общается с Уильямом.

Реакция общественности последовала незамедлительно. Члены королевской семьи были шокированы заявлениями пары. Принц Уильям расстроился, потому что брат от него сам стал отдаляться. А накануне Маркл посетила саммит One Young World, который прошел в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Примечательно, что герцогиня Сассекская пришла без мужа. Она облачилась в сиреневое платье, которое уже носила во время беременности.

Многие могли бы заподозрить, что девушка снова находится в положении, но очевидцы обратили внимание, что Меган впервые вышла в свет без кольца вечности, которое принц Гарри подарил ей на первую годовщину свадьбы. Раньше она никогда не снимала его, так как для нее оно дорого как память, пишет Daily Mail.

Что происходит в королевской семье, пока остается интригой. Однако на публике Меган держалась уверенно и демонстрировала невозмутимость. К слову, она не позволила сделать реверанс женщине, которая встречала ее на сцене во время мероприятия и просто ее обняла. Это вызвало восторг публики. Бывшая актриса продолжает показывать, что она такая же как все, за что ее и любят британцы.

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Меган Маркл появилась на саммите в одиночестве и без кольца
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