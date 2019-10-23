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Шэрон Стоун объяснила, почему завершилась ее карьера

Шэрон Стоун стала главной героиней издания Allure и рассказала о том, как сексуальность мешала ей строить карьеру.

Шэрон Стоун объяснила, почему завершилась ее карьера
Шэрон Стоун. Фото: AdMedia

Шэрон Стоун довольно редко появляется на теле- и киноэкранах и не так часто дает интервью. Однако недавно она все же решила откровенно рассказать о своей жизни. В интервью журналу Allure актриса призналась, что ее карьера была короткой, хотя и яркой. Быстротечность своей популярности она объясняет тем, что в 2001 году она пережила инсульт. По ее словам, именно тогда ее отправили «в конец очереди». Актриса предполагает, что в мире мужчин, которым является киноиндустрия, от нее требовался определенный типаж, а когда она не смогла ему соответствовать, к ней потеряли интерес. «Возможно, моя сексуальность помешала мне», — говорит артистка.

Стоун со скепсисом относится к одной из самых известных своих работ — в фильме «Основной инстинкт». Она убеждена, что, если бы фильм был снят сегодня, он бы не стал так популярен. 

Своим самым лучшим периодом в жизни она считает 40-летие. Именно тогда она перестала часто сниматься и занялась воспитанием детей. Однако, по словам актрисы, именно тогда она выявила самые главные для себя вещи — здоровье, семья и ответственность за себя. Единственное, чего ей недоставало, — это любовь.

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Шэрон Стоун объяснила, почему завершилась ее карьера
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